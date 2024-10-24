В Петербурге 24 октября будет одновременно тепло и ветрено

Сегодня на погоду в Петербурге продолжает влиять отдалённый циклон, находящийся над Республикой Коми, сообщил 24 октября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Из-за него в городе будет облачно, временами ожидаются кратковременные дожди и сильный порывистый ветер. Тем не менее температура останется выше нормы на 4–5 градусов.

Температура воздуха в городе составит +10…+12 градусов, а в Ленинградской области — от +8 до +13 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление постепенно повышается и достигнет 765 мм рт. ст., что выше обычного уровня.

В пятницу возможны небольшие дожди при температуре +10…+12 градусов.

фото: ЗАКС.Ру