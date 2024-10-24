В Понтонном переложили более 5 километров трубопроводов

В поселке Понтонный завершили перекладку 5,2 километра трубопроводов от ведомственной котельной на Фанерной улице, сообщили 24 октября в пресс-службе Смольного.

Ранее сети принадлежали СПб ГУП "Пушкинский ТЭК" и за время эксплуатации пришли в состояние критического износа из-за недостатка финансирования.

После передачи трубопроводов на баланс ГУП "ТЭК СПб" в 2020 году был разработан план их обновления, а работы начались летом 2023 года.

Губернатор Александр Беглов отметил, что модернизация теплосетей соответствует национальным целям и задачам, добавив, что в городе реализуется ряд проектов по реконструкции трубопроводов с применением новейших технологий.

До реконструкции в Понтонном ежегодно устраняли около 50 аварий на изношенной сети. Теперь тепло и горячая вода будут подаваться по новым полимерным трубам с системой дистанционного контроля, обеспечивающей надежную работу сетей.

Проект улучшил теплоснабжение 20 зданий, включая 15 жилых домов, школу и детский сад.

фото пресс-службы Смольного