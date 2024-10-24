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Новости 13:56

Средний размер пенсии в 2025 году составит 24 тысячи рублей

фото ЗакС политика Средний размер пенсии в 2025 году составит 24 тысячи рублей

С января следующего года пенсии будут проиндексированы на уровень инфляции, и средняя пенсия составит около 24 тысяч рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы 24 октября, представляя проект федерального бюджета на 2025-2027 годы. На это обратила внимание "Парламентская газета".

Он отметил, что приоритетами бюджета являются социальная поддержка граждан, финансирование обороны и безопасности, включая помощь семьям участников СВО, а также задачи технологического развития и развитие инфраструктуры. Все эти направления, по его словам, обеспечены необходимыми финансовыми ресурсами.

Силуанов также добавил, что с 1 января 2025 года пенсии как работающих, так и неработающих пенсионеров будут проиндексированы на уровень инфляции, а средний размер страховой пенсии по старости составит около 24 тысяч рублей. 

Кроме того, в бюджете запланировано около 10 триллионов рублей на поддержку детей, охватив 10 миллионов семей. Выплаты единого пособия на детей за три года составят около 4 триллионов рублей.

фото: ЗАКС.Ру


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