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Новости 14:59

Уголовное дело возбудили против зампредседателя комитета по транспорту

фото ЗакС политика Уголовное дело возбудили против зампредседателя комитета по транспорту

Возбуждено уголовное дело против заместителя председателя комитета по транспорту Петербурга Рената Ягудина по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила 24 октября пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.

По данным следствия, к сентябрю 2024 года Ягудин якобы договорился со знакомым, выступавшим посредником, о получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации. За эти деньги , как считают в СК, компании обещали содействие в заключении государственного контракта на поставку элементов транспортной инфраструктуры.

23 октября Ягудин получил деньги через посредника в своём автомобиле на улице Черняховского. Когда сотрудники регионального управления ФСБ попытались задержать его, Ягудин, как утверждают в СК, выбросил деньги на дорогу и попытался скрыться на машине, но был задержан.

В ходе обыска в его доме следователи изъяли около 30 миллионов рублей в рублях и иностранной валюте, а также дорогостоящие ювелирные украшения. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

фото пресс-службы ГСУ СК

фото пресс-службы ГСУ СК 

фото ЗАКС.Ру


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