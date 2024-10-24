Уголовное дело возбудили против зампредседателя комитета по транспорту

Возбуждено уголовное дело против заместителя председателя комитета по транспорту Петербурга Рената Ягудина по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила 24 октября пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.

По данным следствия, к сентябрю 2024 года Ягудин якобы договорился со знакомым, выступавшим посредником, о получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации. За эти деньги , как считают в СК, компании обещали содействие в заключении государственного контракта на поставку элементов транспортной инфраструктуры.

23 октября Ягудин получил деньги через посредника в своём автомобиле на улице Черняховского. Когда сотрудники регионального управления ФСБ попытались задержать его, Ягудин, как утверждают в СК, выбросил деньги на дорогу и попытался скрыться на машине, но был задержан.

В ходе обыска в его доме следователи изъяли около 30 миллионов рублей в рублях и иностранной валюте, а также дорогостоящие ювелирные украшения. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

фото пресс-службы ГСУ СК

фото ЗАКС.Ру