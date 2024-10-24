Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2025-2027 годы

Депутаты Государственной думы приняли 24 октября в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 и плановый период 2026-2027 годов. Вместе с этим было принято постановление с перечислением основных направлений для доработки документа ко второму чтению.

Согласно проекту, доходы казны в 2025 году составят 40,3 трлн рублей, в следующие два года — 41,84 трлн и 43,2 трлн рублей соответственно. Расходы прогнозируются на уровне 41,47 трлн, 44 трлн и 45,9 трлн рублей. Дефицит бюджета в 2025 году составит 1,2 трлн рублей, в 2026 году — 2,2 трлн рублей, а в 2027 году — 2,8 трлн рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что направления работы по подготовке поправок проекта ко второму чтению уже определены. "В том числе, речь идет об увеличении бюджетных ассигнований на деятельность фонда "Защитники Отечества". Поддержка наших солдат, офицеров — важнейшая задача, ее решения ждут ребята, которые сейчас находятся на передовой, кто получил ранение, их семьи", — процитировала слова Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Как уточнил ТАСС, за принятие проекта проголосовали три фракции — "Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди", в то время как КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" воздержались при голосовании.

Фото: ЗАКС.Ру