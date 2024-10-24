Петербуржец отправится в колонию из-за нападения на полицейского

Колпинский районный суд огласил приговор по делу о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ), сообщила 24 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Осужденному Роману Иванову назначили два года колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, ночью 4 июля нетрезвый Иванов был задержан за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). Гражданина посадили на заднее сиденье патрульной машины и повезли в отдел полиции. В пути он ударил сидящего рядом инспектора левой частью головы в голову, чем причинил потерпевшему "физическую боль и моральные страдания", рассказали в судебной пресс-службе.

Иванов вину признал и раскаялся, а также принес извинения потерпевшему. Суд также установил, что фигурант оказывал благотворительную помощь, имеет место работы, помогает родителям, а его сожительница беременна.

Суд приговорил горожанина к 1 году 9 месяцам лишения свободы. По совокупности с приговором мирового судьи участка № 78 ему назначили два года колонии строгого режима. Иванова взяли под стажу в зале суда.

Фото: ЗАКС.Ру