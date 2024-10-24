Глава Центра комплексного благоустройства покинул свой пост

В Петербурге уволился глава ГКУ "Центр комплексного благоустройства" Андрей Белоус, сообщила 24 октября "Фонтанка". По информации издания, заявление об отставке он написал в минувший понедельник, 21 октября.

О причинах отставки издание не сообщило.

В настоящее время фамилия Белоуса отсутствует на сайте ГКУ "ЦКБ" в списке руководителей учреждения. Временно исполняющим обязанности директора указан Алев Аджиев.

Белоус родился в 1977 году, окончил Винницкий государственный технический университет. Работал в строительных организациях, с 2016 по 2022 год работал в ГУДП "Центр", в том числе на должности начальника отдела дорожного надзора предприятия. С апреля 2022 года перешел на должность главы ЦКБ.

Фото: guckb.spb.ru