Большинство операторов намерены поднять тарифы на связь в 2025 году

В общей сложности 95 % российских телеком-компаний заявили в ходе опроса TelecomDaily о планах повысить тарифы на услуги связи в 2025 году, сообщили 24 октября "Известия". Речь идет о компаниях, предоставляющих пользователям мобильную связь, домашний интернет, а также платное ТВ и телефонию.

О намерении повысить стоимость услуг на 10-15 % заявило 49 % участников опроса. На 20 % и выше собираются увеличить расценки 22 % компаний, а 24 % намерены ограничиться подорожанием на 3-10 %.

Из числа опрошенных 66 % пожаловались на нехватку оборудования и его подорожание в 2024 году, 55 % — на нехватку сотрудников, а 54 % — на излишнее регулирование со стороны государства. Кроме того, 62 % респондентов заявили о росте издержек более чем на 10 %, а еще 18 % опрошенных сообщили о повышении издержек на 3-10 %.

В связи с этим близкий к одной из крупных телекоммуникационных компаний источник "Известий" назвал "неизбежной" индексацию архивных тарифов. "Всем нужно поддерживать качество сервисов и модернизировать сети под растущий трафик", — отметил он.

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