Бельский порассуждал о релокантах и "генетических" особенностях русских

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский выступил 24 октября на пленарном заседании съезда общества "Царьград" в храме Христа Спасителя в Москве. Согласно видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале парламентария, в своей речи он говорил об "извращеной" любви релокантов к России и о том, "как генетически заложен русский человек".

— Я со многими [уехавшими из России] общался, <...> они тоже любят Родину, как это оказалось. Действительно, они очень любят Родину. Просто они ее любят извращенно, потому что они сами по себе внутри извращены, они ее любят по-другому. <...> Мы желаем процветания, они — упадка, мы желаем победы, они — проигрыша. Но в то же время они тоже говорят, что любят Родину, — поделился со сцены мыслями Бельский.

От рассказа о релокантах спикер перешел к другой теме, а именно к рассуждениям "о том, что из себя представляет русский человек, как генетически заложен русский человек". По его мнению, жизнь православного человека определена заповедями, и "просто нужно увидеть, как русский человек живет в этих заповедях".

В качестве примера Бельский поведал о том, как пообщался в Военно-медицинской академии с участником СВО, у которого "нету половины одной ноги, и целой ноги нету, и нет еще полруки". По словам петербургского парламентария, военнослужащий рассказал, что прикрыл телом сослуживца под обстрелом.

— Вот это сила духа русского человека, — резюмировал Бельский. — Он, может, и неправославный, я не знаю, но это заложено в нас, когда мы ради друга своего готовы положить жизнь свою.

Фото: ЗАКС.Ру