Количество легальных такси в Петербурге увеличилось с января на треть

Количество легальных легковых такси в Петербурге увеличилось с января по конец сентября на 30,5 %, рассказали 24 октября в администрации губернатора. Разрешения на обслуживание пассажиров за это время получили 450 перевозчиков, в том числе 65 новых индивидуальных предпринимателей и 366 самозанятых.

Всего в реестрах такси в Петербурге числятся 1 982 перевозчика, 10 служб заказа легкового такси и 57 534 автомобиля. Как отметили в Смольном, это на 40,2 % превышает их количество на конец сентября прошлого года.

Также в Смольном рассказали о заключении контракта между ГКУ "Организатор перевозок" и Ростелекомом, в соответствии с которым в начале 2025 года планируется запустить информационную систему легковых такси. Предполагается, что это упростит работу с реестрами и позволит, среди прочего, "более оперативно выявлять факты несоответствия водителей, перевозчиков и служб заказа требованиям закона".

С 1 сентября 2023 года в Петербурге вступил в силу закон о перевозках с помощью такси. В соответствии с нормой в городе ведутся три реестра с данными о перевозчиках, о транспортных средствах и о службах заказа такси.

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