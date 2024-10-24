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Новости 19:55

В России вакантна четверть мест врачей по профилактике неинфекционных болезней

фото ЗакС политика В России вакантна четверть мест врачей по профилактике неинфекционных болезней

В России медицинские учреждения, занимающиеся профилактикой неинфекционных заболеваний, испытывают нехватку персонала, сообщил Об этом сообщил 24 октября замглавы Минздрава Евгений Камкин. Пустует более четверти мест, предназначенных по штату для врачей, и около одной шестой части среднего медперсонала.

"Мы отмечаем, что на сегодняшний день укомплектованность врачами по итогам 2023 года составила 73,7 %, средним персоналом — 85,3 %. Это, на наш взгляд, является с одной стороны недостаточным с точки зрения установленных нормативов", — приводит ТАСС слова Камкина.

В то же время, в будущем планируется реализовать проект по повышению производительности труда, отметил чиновник. По его мнению, "резервы есть в системе, для того чтобы система работала и функционировала хорошо".

Также Камкин отметил, что в 2024 году диспансеризацию и профосмотры должны пройти 102 млн россиян. К концу сентября профилактические мероприятия прошли 74 млн человек.

Фото: ЗАКС.Ру


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