В Петербурге проверили чистоту фасадов пяти тысяч зданий

В ожидании зимы в Петербурге проверили чистоту приблизительно пяти тысяч зданий, сообщили 24 октября в Государственной административно-технической инспекции. Для этого в информационную систему "Объекты городской среды" внесли поручения для контроля чистоты фасадов образовательных учреждений, театров, администраций и иных зданий, находящихся в собственности города.

Правила предписывают мыть фасады ежегодно с первого по последний этаж. Как правило, это происходит весной, при этом осмотр фасадов проводят чаще.

"Отчет о работе ответственные за содержание загружают в специальную городскую систему, а специалисты ГАТИ проводят выборочный контроль", — отметили в инспекции.

Чиновники полагают, что подобная совместная работа органов власти "позволяет в максимально сжатые сроки проводить мероприятия по поддержке чистоты зданий города" и следить за полученными результатами.

Фото: ЗАКС.Ру