Минпросвещения проработает вопрос введения "Разговоров о важном" в детсадах

Эксперты прорабатывают вопрос целесообразности проведения занятий "Разговоры о важном" в детских садах, сообщило 25 октября РИА "Новости" со ссылкой на полученный ответ Минпросвещения. Предполагается, что курс для дошкольников будет подготовлен с учетом их возраста.

"Целесообразность введения "Разговоров о важном" в образовательную программу детских садов прорабатывается экспертами в области дошкольного образования", — говорится в ответе министерства.

Работа ведется в научных организациях, подведомственных Минпросвещения. Само решение по созданию программы для дошкольников будет прорабатываться экспертами после анализа потребностей детей и родителей, а также изучения возможностей самих детсадов, отметили в ведомстве.

Ранее идею проводить "Разговоры о важном" для детей с пяти лет поддержал президент Владимир Путин. При этом он попросил учитывать мнение специалистов и детских психологов.

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