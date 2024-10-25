Депутат Ененков попросил Беглова разобраться с буллингом в колпинской школе

Муниципальный депутат Евгений Ененков из МО "Шувалово-Озерки" отреагировал на видео из соцсетей, на котором, предположительно, ученицы одной из школ в Колпинском районе издеваются над своей сверстницей. По информации муниципала, подобные действия со стороны школьниц происходят систематически, а иногда подобные действия снимают на видео. По его словам, попытки обратить внимание руководства школы на подобные инциденты остались безответными.

"Понимая серьезность ситуации, я решил вмешаться и направил обращение губернатору Санкт-Петербурга. Надеюсь, что подобные случаи больше не повторятся, и в наших школах будет создана безопасная и поддерживающая среда для всех учеников", - написал Ененков в своих соцсетях.

Вместо губернатора Александра Беглова, на обращение Ененкова ответила вице-губернатор Ирина Потехина, которая курирует в городе вопросы образования. Чиновница заявила, что правоохранительные органы и сотрудники районной администрации провели проверку по факту действий школьниц 6 и 8 класса на видео. Привлечь их к ответственности невозможно из-за возраста, однако ситуацию намерены обсудить на комиссии по делам несовершеннолетних 29 октября. Школьники, к поведению которых возникли претензии, поставлены на внутришкольный учет. Также директору образовательного учреждения напомнили о необходимости уделять больше внимания социально-психологическому сопровождению обучающихся.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру