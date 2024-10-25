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Новости 13:59

В Кремле заявили об открытости Путина для переговоров по СВО

фото ЗакС политика В Кремле заявили об открытости Путина для переговоров по СВО

Президент Владимир Путин продолжает СВО, но при этом открыт для переговоров, заявил 25 октября его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами. Его слова прозвучали в качестве комментария к высказыванию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что российский лидер стремится к прекращению боевых действий на Украине.

"Путин занимается продолжением специальной военной операции, с тем чтобы выполнить поставленные задачи и достичь целей, оставаясь при этом открытым для переговорного достижения своих целей. Вот о чем, [если] вкратце, произошел обмен мнениями в ходе состоявшейся беседы в Казани", — процитировал Пескова ТАСС.

Представитель Кремля также отметил, что не может сказать, о чем говорил Эрдоган, и переадресовал все вопросы непосредственно к турецкому главе.

Фото: ЗАКС.Ру


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