Суд в Москве арестовал экс-замминистра энергетики Яновского

Бывший замглавы Минэнерго Анатолий Яновский проведет следующие два месяца в СИЗО, сообщило 25 октября РИА "Новости". Решение об аресте бывшего чиновника по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) принял Никулинский суд Москвы.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Яновскому Анатолию Борисовичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря", — огласила вынесенное решение судья.

Также суд определил под домашний арест замглавы Минэнерго Сергея Мочальникова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Яновский и Мочальников были задержаны накануне. Оба проходят по делу о контрактах на ликвидацию убыточных и неперспективных шахт и разрезов, заключенных в период с 2014 по 2023 годы. По версии правоохранителей, работы были выполнены не в полном объеме.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы