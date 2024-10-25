ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:20

Суд в Москве арестовал экс-замминистра энергетики Яновского

фото ЗакС политика Суд в Москве арестовал экс-замминистра энергетики Яновского

Бывший замглавы Минэнерго Анатолий Яновский проведет следующие два месяца в СИЗО, сообщило 25 октября РИА "Новости". Решение об аресте бывшего чиновника по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) принял Никулинский суд Москвы.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Яновскому Анатолию Борисовичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря", — огласила вынесенное решение судья.

Также суд определил под домашний арест замглавы Минэнерго Сергея Мочальникова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Яновский и Мочальников были задержаны накануне. Оба проходят по делу о контрактах на ликвидацию убыточных и неперспективных шахт и разрезов, заключенных в период с 2014 по 2023 годы. По версии правоохранителей, работы были выполнены не в полном объеме.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости25 октября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама