Главный синоптик Петербурга предупредил об ухудшении погоды на следующей неделе

С начала следующей недели петербуржцев ожидает похолодание, сообщил 25 октября главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, со второй половины семидневки к понижению температуры могут прибавиться ветер и дожди.

"Всё самое неприятное начинается во второй половине недели. Влияние циклонов, которые будут проходить вблизи Санкт-Петербурга в этой холодной воздушной массе, приведет к осадкам в виде мокрого снега и снега. В дополнительном усилении ветра, а при смещении циклонов через Финский залив направление ветра будет меняться", —написал синоптик в своем Telegram-канале.

Температура воздуха в ночное время во второй половине недели может опускаться ниже нуля, в дневные же часы максимальная температура будет держаться в районе +5 градусов, ожидает Колесов. По его словам, в дальнейшем можно ожидать возвращения циклонов и потепления, "но этот первый период похолодания может быть достаточно неприятный".

Фото: ЗАКС.Ру