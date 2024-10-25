Минтранс предложил повысить штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

Минтранс России подготовил законопроект об увеличении штрафов за неоплаченные поездки по платным федеральным трассам. Предложение направлено на рассмотрение, сообщила 25 октября "Парламентская газета".

Если инициатива будет принята, штраф для водителей легковых автомобилей возрастет с 1,5 до 10 тысяч рублей, для грузовиков и автобусов — с 5 до 30 тысяч рублей. Иностранным перевозчикам планируют установить штраф в 50 тысяч рублей. Также предлагается отменить скидку на оплату штрафа при быстрой уплате.

В Минтрансе отметили, что большинство неоплаченных поездок зафиксировано на трассах М-12 "Восток" и А-113 "ЦКАД". Документ доступен для публичного обсуждения до 14 ноября, а изменения могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

фото: ЗАКС.Ру