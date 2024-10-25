Минюст пополнил список иноагентов Telegram-каналом и четырьмя физлицами

Министерство юстиции пополнило реестр иностранных агентов, добавив в него Telegram-канал ASTRA*, сообщили 25 октября на сайте ведомства. В список также включены фигурант "Болотного дела" и экс-глава молодежного отделения партии "Яблоко" Николай Кавказский**, литературовед Олег Лекманов***, активист из Удмуртии Артем Медведев**** и блогер Антон Хардин*****.

Минюст утверждает, что канал ASTRA* распространял ложную информацию о действиях российских властей, высказывался против спецоперации на Украине, публиковал материалы других иноагентов и способствовал формированию негативного образа российской армии.

По информации Минюста, Telegram-канал и все указанные лица распространяли недостоверные сведения о действиях российских властей.

*Минюст внес Telegram-канал ASTRA в список иностранных агентов

**Минюст внес Николая Кавказского в список иностранных агентов

***Минюст внес Олега Лекманова в список иностранных агентов

****Минюст внес Артема Медведева в список иностранных агентов

*****Минюст внес Антона Хардина в список иностранных агентов

фото: ЗАКС.Ру