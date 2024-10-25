Бразильскому футболисту "Зенита" Сантосу вручили российский паспорт

Бразильский защитник "Зенита" Дуглас Сантос получил российский паспорт, о чем сообщила 25 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она отметила, что сотрудники Управления по вопросам миграции МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вручили футболисту российский паспорт, поздравив его со знаменательным событием.

Сантос, капитан "Зенита", стал гражданином России 21 октября. Бразилец присоединился к клубу в 2019 году, провел 198 матчей, забил семь мячей и отдал 33 результативные передачи. За время выступлений за "сине-бело-голубых" он пять раз стал чемпионом страны, дважды выиграл Кубок России и пять раз — Суперкубок.

Последний матч за сборную Бразилии Сантос сыграл в 2016 году на Олимпиаде. Если футболист живет в России более пяти лет, у него появится возможность сменить спортивное гражданство, получить статус нелегионера и выступать за сборную России, уточнили в компании SILA International Lawyers.

фото из Telegram-канала Ирины Волк