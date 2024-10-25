Фальков заявил о сохранении количества бюджетных мест в вузах

Объем бюджетных мест в вузах на следующий учебный год останется на уровне текущего, составляя 529 тысяч мест, сообщается на сайте Минобрнауки РФ.

Руководитель ведомства Валерий Фальков уточнил, что при формировании проекта на 2025–2026 учебный год сохранение контрольных цифр приема ориентировано на потребности регионов в кадрах.

Некоторые изменения затронут структуру распределения бюджетных мест: в магистратуре и специалитете будет увеличено их количество по приоритетным направлениям научно-технологической и медицинской областей. Приказ об этом Минобрнауки планирует выпустить до 1 ноября. С этого дня начнется прием заявок от вузов на бюджетные места, а в декабре состоится конкурсное распределение мест.

фото с сайта Минобрнауки