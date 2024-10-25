Движение по КАДу будет ограничено в ночь с 1 на 2 ноября

В ночь с 1 на 2 ноября 2024 года в связи с разрешением ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 12 раз будет полностью перекрываться движение по съезду с Московского шоссе в сторону внутреннего кольца КАД, сообщили 25 октября в пресс-службе Смольного. Меры необходимы для безопасного проведения работ по надвижке пролетного строения.

Губернатор Александр Беглов отметил, что первый этап надвижки конструкции для трамвайной линии "Славянка" завершен, однако работы нужно продолжить. Он подчеркнул важность трамвайной линии для жителей Шушар, Славянки и Пушкинского района и сообщил, что работы будут проводиться ночью, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.

Ранее пролетное строение было продвинуто на 51 метр и достигло границы КАД. Сейчас специалисты продолжают наращивать конструкцию и готовятся преодолеть участок над кольцевой дорогой. В течение часа планируется надвигать металлоконструкцию на два метра, а за сутки — на 12 метров; всего предстоит пройти 102 метра.

Автомобилистам следует учитывать, что перекрытия начнутся 2 ноября и продлятся в течение ночи с интервалами по 10 минут.

Время перекрытия: 00:00 – 00:10; 00:30 – 00:40; 01:10 – 01:20; 01:40 – 01:50; 02:30 – 02:40; 03:00 - 03:10; 03:30 – 03:40; 04:00 – 04:10, 04:30 - 04:40; 05:00 – 05:10; 05:30 – 05:40, 06:00 - 06:10.

Окончание работ по надвижке запланировано на конец декабря 2024 года, и это будет самый высокий путепровод над КАД.

фото: ЗАКС.Ру