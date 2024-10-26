В субботу в Петербурге будет теплее нормы

В субботу, 26 октября, температура воздуха в Петербурге окажется выше нормы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Это связано с влиянием на погоду в городе северной периферии антициклона, уточнил он.

"[Антициклон] сформирует в регионе облачную с прояснениями погоду, при этом в городе вероятность дождей будет невелика, а по области небольшие дожди местами, преимущественно в южной половине региона, пройдут", — написал Леус.

Как ожидается, температура воздуха составит в городе 10-12 градусов, в Ленобласти — 8-13 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью 4-9 м/с.

В воскресенье возможны небольшие дожди, температура воздуха будет находиться в пределах от 9 до 11 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру