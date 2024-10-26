Минюст предложил выплачивать алименты на учащихся детей до их 23-летия

Министерство юстиции сообщило о том, что предложило обязать родителей выплачивать алименты на совершеннолетних детей вплоть до окончания ими обучения. Предельным возрастом для получения выплат предполагается установить наступление 23 лет.

Проект предусматривает дополнение Семейного кодекса статьей 84_1, касающейся обязанностей родителей по содержанию совершеннолетних детей в связи с их обучением. В частности, предполагается обязать родителей выплачивать алименты детям до 1 сентября года, когда они закончили школу, но при условии, что ребенку не исполнилось 19 лет.

Проект также предполагает выплату алиментов совершеннолетним детям до 23 лет, если они обучаются на очной форме в образовательной организации.

"Это позволит совершеннолетним детям без собственного дохода полноценно проходить очное обучение", — полагают в Минюсте.

Фото: ЗАКС.Ру