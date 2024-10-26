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Новости 12:59

Семигин покинет пост сопредседателя СРЗП

фото ЗакС политика Семигин покинет пост сопредседателя СРЗП

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Геннадий Семигин покинет свой пост, сообщил лидер партии Сергей Миронов. Заявление прозвучало в ходе выступления политика на XIV съезде партии.

"Я получил заявление от секретаря нашей партии Геннадия Юрьевича Семигина о сложении своих полномочий в связи с тем, что он будет сосредотачиваться на другой работе", — передает слова Миронова ТАСС.

При этом, по словам Миронова, Семигин останется членом партии.

Семигин занимает пост заместителя главы фракции СРЗП в Госдуме, также состоит членом парламентского комитета по делам национальностей.

Фото: duma.gov.ru


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