Семигин покинет пост сопредседателя СРЗП

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Геннадий Семигин покинет свой пост, сообщил лидер партии Сергей Миронов. Заявление прозвучало в ходе выступления политика на XIV съезде партии.

"Я получил заявление от секретаря нашей партии Геннадия Юрьевича Семигина о сложении своих полномочий в связи с тем, что он будет сосредотачиваться на другой работе", — передает слова Миронова ТАСС.

При этом, по словам Миронова, Семигин останется членом партии.

Семигин занимает пост заместителя главы фракции СРЗП в Госдуме, также состоит членом парламентского комитета по делам национальностей.

Фото: duma.gov.ru