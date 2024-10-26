Благовещенский мост разведут в воскресенье днем

Днем в предстоящее воскресенье, 27 октября, состоится внеплановая разводка Благовещенского моста, сообщили в субботу в "Мостотресте". Крылья моста будут разведены в течение трех часов.

"Внеплановая разводка переправы будет проведена с 10:00 до 13:00", — отметили в организации.

Также на весь день будет ограничено движение транспорта по набережной Адмиралтейского канала, сообщали ранее в ГАТИ. Причиной этого станут работы по ремонту дорожного покрытия.

Как сообщала "Фонтанка", причиной перекрытия Благовещенского моста станут съемки фильма "Непреклонный возраст".

Фото: Мосты Петербурга / Telegram