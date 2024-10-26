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Новости 15:58

В Госдуму внесут проект о запрете деструктивных идеологий

фото ЗакС политика В Госдуму внесут проект о запрете деструктивных идеологий

На рассмотрение Государственной думы до конца 2024 года планируется внести законопроект о запрете деструктивных идеологий, передает 26 октября ТАСС со ссылкой на первого замглавы парламентского комитета по просвещению Яну Лантратову. Согласно сообщению, инициативу представят несколько фракций.

"Такой законопроект у нас готовится, и, я думаю, в ближайшее время межфракционно он будет внесен в Государственную думу. <... > В этой сессии", — передает информагентство слова Лантратовой.

Депутат уточнила, что в существующем законодательстве отсутствует определение деструктивной идеологии. Поэтому часть существующих пабликов в соцсетях не подпадают под блокировку, объяснила она и добавила, что существует множество идеологий, в интернете, начиная от "криминальных субкультур, групп смерти, чайлдфри, вовлечения детей в алкоголизм, наркоманию, квадроберство".

Фото: ЗАКС.Ру


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