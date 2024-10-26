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Новости 16:59

МЧС предупредило о возможности гололедицы в воскресенье в Ленобласти

фото ЗакС политика МЧС предупредило о возможности гололедицы в воскресенье в Ленобласти

В воскресенье, 27 октября, в Ленинградской области местами можно будет ожидать гололедицу на дорогах, сообщили в региональном управлении МЧС. Не исключено, что подобная ситуация повторится в регионе и во вторник.

"27 октября дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. На дорогах местами гололедица", — гласит сообщение ведомства.

В понедельник в области ожидаются дождь и ветер с порывами до 15-18 м/с. Во вторник, 29 октября, вновь следует ожидать появления местами на дорогах гололедицы. Также в этот день пророчат дождь, причем на севере области он может сопровождаться мокрым снегом.

Фото: ЗАКС.Ру


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