В Петербурге будет тепло и облачно 27 октября

Сегодня в Петербурге благодаря влиянию антициклона ожидается облачная погода с редкими прояснениями и почти без дождей, сообщил 27 октября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха составит +9…+11 градусов, что на 4-5 градусов выше нормы, а в Ленинградской области — от +7 до +12 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление немного снизится до 762 мм рт. ст., оставаясь чуть выше стандартных значений.

В понедельник возможны кратковременные дожди при температуре +9…+11 градусов.

фото: ЗАКС.Ру