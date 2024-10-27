Начальник ОГИБДД по Центральному району отправлен в СИЗО по делу о взятке

Октябрьский районный суд Петербурга принял решение заключить под стражу начальника ОГИБДД УМВД России по Центральному району Андрея Тимошенко, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве (п. б ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), сообщила 27 октября объединенная пресс-служба городских судов.

Следствие утверждает, что Тимошенко согласился помочь нескольким лицам передать взятку в размере не менее 400 тыс. рублей сотруднику УФСБ по городу и области. За это одному из фигурантов якобы пообещали должность в УМВД по Центральному району. Передача взятки произошла в кафе на Караванной улице, после чего Тимошенко задержали. Свою вину он не признал.

На суде защита и обвиняемый ходатайствовали об альтернативных мерах — залоге в 5 млн рублей, домашнем аресте или запрете на определённые действия. Однако суд удовлетворил запрос следствия и отправил Тимошенко в СИЗО до 24 декабря.

фото объединенной пресс-службы судов Петербурга