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Новости 15:17

Более десяти иностранцев лишили гражданства РФ из-за проблем с воинским учетом

фото ЗакС политика Более десяти иностранцев лишили гражданства РФ из-за проблем с воинским учетом

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области лишило гражданства 11 человек, сообщили 27 октября в пресс-службе ведомства.

Среди тех, кто утратил ранее выданные паспорта, оказались не только выходцы из стран ближнего зарубежья, но и более отдалённых мест. Гражданства их лишили за невыполнение обязанности по постановке на воинский учёт.

В полиции отметили, что теперь этим лицам предстоит определиться со своим правовым статусом или покинуть территорию Российской Федерации.

фото: ЗАКС.Ру


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