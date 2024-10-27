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Новости 17:24

Володин устроил опрос в Telegram на тему электронных дневников

фото ЗакС политика Володин устроил опрос в Telegram на тему электронных дневников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на вопросы цифровизации в образовании и инициировал опрос в своём Telegram-канале, касающийся использования школьных электронных дневников.

Володин отметил, что получает много вопросов от родителей, выражающих критику в адрес электронных дневников, и предложил подписчикам поделиться своим мнением, задав вопрос: испытывают ли они трудности с этой технологией.

Судя по результатам, в опросе приняли участие более 59 тысяч человек. Из них 41% указали, что сталкиваются с трудностями при использовании электронного дневника, тогда как 39% заявили, что проблем не испытывают. Ещё 20% опрошенных сообщили, что вовсе не пользуются электронными дневниками.

фото из Telegram-канала Володина


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