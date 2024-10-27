Новый детский сад на 140 мест появится в Красногвардейском районе

В жилом комплексе "Цветной город" планируют построить новый детский сад на 140 мест, сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство здания на территории предприятия "Ручьи", участок 8. Новый садик будет построен в рамках адресной инвестиционной программы.



Детский сад соответствовать петербургскому стандарту: он будет оснащён бассейном, залами для занятий физкультурой и музыкой, а также игровыми зонами. На прилегающей территории появятся оборудованные площадки для разных возрастных групп с навесами. В этом году в "Цветном городе" уже открылись школа на 825 мест и два детских сада; в следующем году планируется ввод ещё одной школы и двух садиков.

фото пресс-службы Красногвардейского района