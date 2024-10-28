В Петербурге 28 октября будет относительно тепло и пройдут дожди

В Петербурге погода будет относительно теплой, хотя без дождей при этом не обойдется, об этом 28 октября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием атмосферного фронта, смещающегося в широтном направлении. Из-за этого в городе будет довольно облачно с прояснениями, могут пройти дожди, а температура может быть относительно высокой.

Воздух прогреется до +9…+11 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник, 29 октября, пройдут кратковременные дожди, а температура поднимется до +10 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру