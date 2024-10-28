В Петербурге благоустроили 249 дворов в 2024 году

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга в 2024 году выдала 349 ордеров на проведение работ по губернаторским программам "Петербургские дворы" и "Мой двор", об этом 28 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент в городе по программам благоустроили уже 249 дворов. Например, в МО "Комендантский аэродром" на Серебристом бульваре полностью переоборудовали детскую площадку. Подобные изменения произошли также в МО "Коломяги", МО "Сосновское" и МО № 65.

В Смольном добавили, что выделенные на обустройство и модернизацию дворов деньги позволяют муниципальным образованиям реализовывать проекты с учетом специфики каждого района.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга