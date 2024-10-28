В Петербурге ввели "жёлтый" уровень погодной опасности 29 октября из-за ветра

В Петербурге ввели "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра, об этом 28 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, с 6 утра до 19 часов вечера во вторник, 29 октября, в городе ожидается сильный дождь. Местами может быть усиление ветра до 15 м/с.

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду.

Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Фото: ЗАКС.Ру