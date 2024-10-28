На Мебельной улице бродячие собаки напали на школьника

В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения собак на школьника в Приморском районе города, об этом 28 октября сообщили в пресс-службе ГУ СК РФ по Петербургу.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 октября, на Мебельной улице. По предварительным данным, бродячие собаки, которые напали на 12-летнего пятиклассника, прятались в заброшенном здании.

Мальчика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Стоит отметить, что животные на Мебельной улице бросаются на людей как минимум второй раз с начала лета.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности (ст.293 УК РФ). Также расследование дела на контроль взяла прокуратура.

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