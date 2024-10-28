Замначальника полиции по Центральном району стал фигурантом дела о превышении полномочий

Правоохранительные органы задержали заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД Центрального района Петербурга Руслана Сентемова, об этом 28 октября пишет "Фонтанка.ру".

Как пишет издание, Сентемов якобы ударил владельца круглосуточного магазина на Миллионной улице. В отношении замначальника полиции возбудили уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия.

Оказалось, в магазине продавали алкоголь в неурочное время. Причем нарушение было уже четвертым за три месяца.

Ночью в понедельник, 28 октября, Сентемов сам приехал в магазин, а потом, предположительно, применил силу к руководителю торговой точки. "Фонтанка" опубликовала видео с места происшествия.

Сейчас проводятся проверка случившегося. В случае если вина будет доказана, то Сентемова уволят из полиции.

Фото: ЗАКС.Ру