Вишневский* сообщил о сложении депутатских полномочий

Зампредседатель фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Борис Вишневский* заявил, что прекратит работу в парламенте 30 октября. Сдать мандат он вынужден из-за закона, который запрещает иностранным агентам занимать выборные должности. Оспорить этот статус через суд Вишневскому не удалось.

"С решением Минюста, объявившего меня "иностранным агентом", я категорически не согласен. Понимая, что добиться справедливости и законности по политическим делам сегодня практически невозможно, оспариваю это решение в суде и продолжу это делать, защищая свое доброе имя и репутацию. Однако, сейчас законодательство вынуждает меня сложить депутатские полномочия", - написал Вишневский в своем Telegram-канале.

Вишневский* избирался депутатом Заксобрания с 2011 года. В Мариинском дворце он работал с 1995 года. За годы депутатской работы он стал одним из самых известных оппозиционных политиков не только в Петербурге, но и в России в целом. В марте 2024 года Вишневского включили в реестр иностранных агентов.

Дополнительные выборы по замещению вакантного места в парламенте проводить не будут - Вишневский* избирался по общегородскому списку партии "Яблоко". В таком случае мандат может перейти следующему человеку в списке. На выборах 2021 года следом за Вишневским* шла Ольга Штанникова.

* Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру