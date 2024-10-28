Беглов поздравил петербуржцев с Днем бабушек и дедушек

Губернатор Александр Беглов напомнил, что сегодня, 28 октября, празднуется теплый семейный праздник – День бабушек и дедушек. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Когда дети появились у моих детей, я понял, какая это ответственность – быть хранителем семейных традиций и передать их внукам. Помочь им вырасти с осознанием, что они – часть большой семьи и страны, и что это значит", - написал Беглов. Он подчеркнул, что бабушки и дедушки "связывают всех в одну семью".

Губернатор предложил петербуржцам созвониться сегодня со своими бабушками и дедушками, зайти в гости и просто побыть рядом.

фото из Telegram-канала Беглова