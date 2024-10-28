Суд оштрафовал мужчину на 300 тысяч рублей за угрозы Зюганову в интернете

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Дмитрия Борисевича* по статье о призывах к терроризму в интернете (ч.2 ст.205.2 УК РФ), об этом 28 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Судом было установлено, что летом 2022 года Борисевич* в социальной сети "ВКонтакте" разметил пост с текстом с признаками призывов к террористической деятельности в виде посягательства на жизнь лидера КПРФ и депутата Государственной думы Геннадия Зюганова.

В суде мужчина свою вину не признал, а также отказался от дачи показаний в суде.

Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за размещение в интернете экстремистских материалов.

По итогу суд назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, а также запрет на администрирование сайлов и каналов в интернете на два года.

*Росфинмониторинг внес Дмитрия Борисевича в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру