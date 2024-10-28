В Ленобласти грузовой поезд сбил мотоциклиста

Во Всеволожском районе Ленинградской области грузовой поезд сбил мотоциклиста на переходе железнодорожных путей, об этом 28 октября сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Северо-Западу.

Авария произошла на перегоне Орехово — Васкелово в выходные. В инциденте погиб 42-летний водитель мотоцикла, который, предположительно, выехал на пешеходный переход через железнодорожные пути.

В полиции уточнили, что машинист подавал сигналы повышенной громкости мотоциклисту, а также применил экстренное торможение, однако столкновения все равно не удалось избежать.

Из-за аварии задержка других электропоездов составила 40 минут.

Фото: ЗАКС.Ру