В Кремле заявили, что Россия не вмешивалась в парламентские выборы в Грузии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу сообщений о том, что Россия якобы вмешалась в парламентские выборы в Грузии, об этом 28 октября он сказал в эфире радио "Вы слушали Маяк".

"В Грузии одна ситуация, и мы никак вообще не влияем и не вмешиваемся в грузинские дела", – сказал Песков.

Также пресс-секретарь допустил, что вмешательства в дела страны могут идти вовсе не из России, а из стран Запада. По словам Пескова, западные коллеги диктуют Тбилиси свои условия.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала итоги выборов сфальсифицированными и призвала граждан страны выходить на акции протеста. По итогам выборов победу одержала партия "Грузинская мечта".

Фото: ЗАКС.Ру