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Новости 14:17

Пулково переходит на осенне-зимнюю навигацию

фото ЗакС политика Пулково переходит на осенне-зимнюю навигацию

Петербургский аэропорт Пулково переходит на осенне-зимний режим работы, об этом 28 октября сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Осенне-зимняя навигация началась 27 октября 2024 года, а закончится 29 марта 2025 года. Она включает в себя 105 направлений, среди которых 67 — российские, а 38 — международные.

В этом зимнем сезоне вылетающие из Пулково смогут отправиться в Бангкок, а также впервые появятся рейсы из Пулково в Шанхай. Кроме этого, будут продолжены рейсы в Алматы и Батуми.

Также продолжится выполнение регулярных рейсов в Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Ереван и так далее. Впервые будут запущены прямые рейсы в Нальчик и Горно-Алтайск.

Фото: ЗАКС.Ру


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