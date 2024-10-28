В Петербурге назначили глав КГИОП и комитета по туризму

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о назначениях на должности председателя КГИОП и председателя комитета по развитию туризма города, об этом 28 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Со вторника, 29 октября, должность председателя КГИОП будет занимать Алексей Михайлов. Ранее он находился на должности первого заместителя председателя комитета.

Председателем комитета по развитию туризма Петербурга станет Евгений Панкевич, который тоже был первым заместителем председателя ведомства ранее. При этом с 2018 по 2020 год он уже был председателем комитета.

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