Петербуржцы сдали более 22 тонн отходов на утилизацию с 21 по 27 октября

В комитете по природопользованию Петербурга рассказали, сколько было принято сообщений от жителей города с 21 по 27 октября, об этом 28 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Аварийные службы приняли 419 сообщений. Всего специалисты ГУП "Экострой" выполнили 30 выездов. Из них 29 пришлись на обследования после ликвидации аварийных ситуаций и один выезд на иные химические загрязнения.

Также были проведены работы по ликвидации загрязнения водных объектов. Специалисты совершили выезды для мониторинга акваторий. Активной пеной были обработаны акватории реки Фонтанки в районе Невского проспекта, реки Мойки, реки Красненькой в районе проспекта Стачек и акватория Обводного канала.

От петербуржцев было принято более 22 тонн опасных отходов. Среди них и автомобильные покрышки, и батарейки, и техника, и лампы, и термометры, и многие другие опасные отходы.

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