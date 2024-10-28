В Петербурге построят продолжение проспекта Крузенштерна для жителей намыва

Губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства утвердил проект планировки строительства нового участка проспекта Крузенштерна, об этом 28 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

"На территории Северного намыва планируются новые кварталы жилой и общественно-деловой застройки. Важно обеспечить их транспортную доступность. Проспект Крузенштерна – один из самых крупных проектов в этой части Васильевского острова", – сказал глава города.

Новый участок будет построен от Мичманской улицы до набережной Макарова. Протяженность новой магистрали составит 2,55 километра, дорога будет иметь шесть полос.

Также предусматривается строительство пешеходного перехода, инженерных объектов и велодорожек.

Фото: ЗАКС.Ру