Бельский: "Я не очень много трачу времени на детей"

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский рассказал, что в будние дни не так много времени уделяет своим детям. В основном его взаимодействие с ними проходит утром и вечером. О своей семье спикер ЗакСа рассказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда", куда он пришел со своей супругой Викторией Бельской.

- Мое время - это утро-вечер. Основное, то, что касается многодетной семьи, это, конечно, мама. С нас-то что, я с утра отвез в школу, потрепал по голове. Вечером приехал: "Уроки сделали? Все, по кроватям". Пошел уложил. Конечно, я не очень много трачу времени на детей, если мы говорим про будние дни. Что касается выходных дней - здесь Виктория Валерьевна [супруга Бельского] не дает расслабиться, - поделился председатель парламента.

Он добавил, что старается проводить с детьми много времени, в частности, ходить с ними на культурно-массовые и спортивные мероприятия. Основная часть домашних хлопот все же лежит на супруге парламентария, которая себя называет "очень деятельной".

Напомним, Бельский - отец пятерых детей. Четверо из них несовершеннолетние.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру