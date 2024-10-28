Полиция пришла в петербургский офис партии "Рассвет"

Вечером 28 октября в петербургский офис незарегистрированной партии "Рассвет" на Измайловском проспекте пришли сотрудники полиции, рассказал ЗАКС.Ру секретарь ячейки Георгий Смирнов. Представители правоохранительных органов выписали ему предостережение о недопустимости проведения массовых мероприятий. Активность силовиков может быть связана с акцией в память о репрессированных гражданах.

- За 40 минут до начала пришли сотрудники, поинтересовались, что здесь такое, что по их информации будет некая акция проводиться. <...> Предложил присоединиться, они отказались. Вернулись уже в разгар мероприятия, ближе к концу, и вручили мне стандартное предостережение о недопустимости, - рассказал Смирнов.

Ранее в городском отделении объединения анонсировали мероприятие "Возвращение имен", приуроченное ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Напомним, прежде всероссийская акция "Возвращение имен" проходила накануне или непосредственно в памятную дату. Обычно в течение дня в местах вблизи памятников жертвам репрессий по очереди желающие произносили имена политзаключенных по списку.

Константин Леньков / Фото Георгий Смирнов