Для Академии машиностроения имени Котина построят новые корпуса

На рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства одобрили изменения в проект планировки территории для реконструкции Академии машиностроения имени Котина, сообщила 28 октября пресс-служба Смольного.

В проект входят обновление здания Академии, строительство новых учебно-производственных корпусов, подземного паркинга и трансформаторной подстанции.

Александр Беглов отметил, что развитие промышленного потенциала — один из ключевых приоритетов города, и открытие новых предприятий требует большого числа квалифицированных специалистов. Поэтому Петербург поддерживает модернизацию образовательной инфраструктуры, включая строительство новых корпусов Академии имени Котина, которая готовит специалистов для энергомашиностроения — одной из ведущих отраслей промышленности.

Академия участвует в федеральном проекте "Профессионалитет" и сотрудничает со школами в предпрофессиональной подготовке. Сейчас ведется работа по включению расходов на проектирование и строительство учебных корпусов Академии в Адресную инвестиционную программу Санкт‑Петербурга.

фото с сайта Смольного